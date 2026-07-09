Milano 9:59
52.197 +0,73%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:59
10.436 -0,50%
25.020 +0,49%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato -0,18%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,4197. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,4166. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,4155.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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