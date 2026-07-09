Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato -0,18%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,4197. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,4166. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,4155.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)