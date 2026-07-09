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Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.381,92 punti
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Finanza
09 luglio 2026 - 17.39
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Milano lievita dell'1,09% e archivia la seduta a 52.381,92 punti.
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