Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:04
29.701 +1,53%
Dow Jones 19:04
52.508 +0,30%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.381,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%
Milano lievita dell'1,09% e archivia la seduta a 52.381,92 punti.
Condividi
```