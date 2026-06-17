Perugia capitale dell’AI: mercato a 1,8 miliardi e crescita del 50%

(Teleborsa) - Nel 2025 secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano il mercato italiano dell’AI ha raggiunto un valore di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto al 2024. Il 46% è riconducibile a soluzioni di intelligenza artificiale generativa (GenAI) o progetti ibridi che integrano tecnologie generative e tradizionali, mentre il 54% a progetti prevalentemente di machine learning. Le prospettive di crescita restano particolarmente significative: secondo la Fondazione Leonardo ("L’Italia nell’era dell’AI" 2026) è ragionevole porsi l’obiettivo di far raggiungere al mercato nazionale dell’intelligenza artificiale il valore di 5 miliardi di euro entro il 2030.



Questi gli ultimi dati che hanno fatto da cornice oggi alla presentazione del forum sull’AI, Orizzonti Digitali, che dal 21 al 24 ottobre si terrà a Perugia. Direttore di questa quarta edizione sarà Giorgio Metta, già direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Tema di quest’anno è "L’era della co-intelligenza", una riflessione sul nuovo rapporto tra intelligenza umana e sistemi intelligenti chiamati a collaborare sempre di più nei processi produttivi, nella ricerca, nella formazione, nei servizi e nella vita quotidiana.



"L’intelligenza artificiale – afferma il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta – non è soltanto una tecnologia: è un’infrastruttura di conoscenza che può accelerare la ricerca, rendere più competitive le imprese e aiutare i territori ad affrontare sfide decisive, dalla salute alla sostenibilità, fino alla trasformazione dei processi produttivi".



Con un format ormai consolidato, ma in continua evoluzione, Orizzonti Digitali si propone anche quest’anno come una piattaforma aperta di dialogo tra imprese, professionisti, istituzioni, mondo accademico, studenti e cittadini. L’edizione 2026 prevede oltre 40 panel e più di 100 relatori italiani e internazionali provenienti dal mondo dell’impresa, della ricerca, delle istituzioni e della cultura. Sei le aree tematiche dedicate ai principali ambiti di applicazione dell’Intelligenza Artificiale: scenari, scienza e tecnologia, management, società, territorio e pubblica amministrazione. Si parlerà – tra l’altro – di AI e industria auto-adattiva, diagnosi medica, giustizia, calcolo ad alte prestazioni, neuroscienze, conflitti, sport, patrimonio culturale, creatività, sicurezza informatica e robotica. L’obiettivo è analizzare il tema da prospettive complementari, mettendo in dialogo competenze diverse e offrendo ai partecipanti strumenti utili per comprendere opportunità, sfide e impatti dell'innovazione.



Il digitale rappresenta un asse strategico delle politiche di Confindustria Umbria e dell’intero ecosistema regionale, sempre più orientato verso la trasformazione tecnologica, l’innovazione dei processi produttivi e la crescita delle competenze. "Con Orizzonti Digitali – afferma il presidente di Confindustria Umbria, Giammarco Urbani – vogliamo consolidare il ruolo dell’Umbria come laboratorio nazionale di innovazione e sperimentazione tecnologica.



La nostra regione possiede caratteristiche importanti: un sistema manifatturiero sempre più orientato alla digitalizzazione, una crescente attenzione istituzionale verso i temi del digitale e l’ambizione di fare dell’Umbria la regione più digitalizzata d’Italia".



"Rai – sottolinea la responsabile Governance Rai per la Sostenibilità – ESG, Francesca De Rosa – interpreta l’intelligenza artificiale come una trasformazione strutturale che richiede non solo innovazione, ma anche scelte chiare di indirizzo e una solida capacità di governo. In questa prospettiva, la co-intelligenza tra sistemi e persone si traduce in modelli operativi fondati su un efficace human in the loop, a garanzia del controllo e della qualità dei processi".



L’appuntamento 2026 è promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, Umbria Business School, ANCE Umbria e ITS Umbria Academy. Gli incontri, che si svolgeranno nel centro storico di Perugia, saranno aperti al pubblico e la partecipazione sarà gratuita. Il programma è in corso di definizione. L’evento è realizzato in collaborazione con Il Cortile di Francesco, Nemetria e Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Il forum avrà un’anteprima il 19 settembre ad Assisi nell’ambito del Cortile di Francesco. RAI sarà media partner di Orizzonti Digitali.

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