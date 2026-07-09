Euro digitale, eurodeputati pronti ad avviare i negoziati con Consiglio

(Teleborsa) - La plenaria del Parlamento europeo - con 416 voti a favore, 169 contrari e 22 astensioni - ha approvato i colloqui con il Consiglio su una proposta per un euro digitale che offrirebbe ai cittadini un modo sicuro per ridurre la dipendenza da fornitori extra-UE.



Via libera, per alzata di mano, anche ai colloqui sui fornitori di servizi di pagamento non in euro. I gruppi politici ECR e PfE (entrambi di destra ed estrema destra) avevano contestato le decisioni del 23 giugno 2026 della commissione Affari economici e monetari di avviare i colloqui interistituzionali sulla creazione dell'euro digitale e sulla fornitura di servizi in euro digitale da parte di fornitori di servizi di pagamento con sede in Stati membri la cui valuta non è l'euro.



Un terzo dossier, parte dello stesso pacchetto sulla moneta unica, relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro, non è stato contestato, pertanto i negoziati possono procedere anche su questo punto, in conformità con l'articolo 72 del regolamento del Parlamento.



Il relatore spagnolo Fernando Navarrete Rojas (del PPE di centro-destra) guiderà il gruppo negoziale del Parlamento. Un primo round di negoziati con la Presidenza irlandese del Consiglio, in rappresentanza degli Stati membri, è previsto a breve.



I punti chiave della posizione negoziale del Parlamento includono: l'euro digitale sarebbe una nuova forma di moneta elettronica emessa dalla Banca centrale europea (BCE) e funzionerebbe sia online che offline; l'euro digitale integrerebbe garanzie per la privacy. Le transazioni verrebbero verificate senza esporre dati personali, che sarebbero trattati solo nella misura strettamente necessaria al funzionamento del sistema; la maggior parte delle imprese sarebbe tenuta ad accettare l'euro digitale. Sarebbero previste eccezioni per i lavoratori autonomi e le piccole e microimprese che non accettano altri pagamenti digitali.



I servizi di base, come l'apertura di un conto, la detenzione e la gestione di fondi e l'accesso ad almeno uno strumento di pagamento, sarebbero gratuiti.



Inoltre, per proteggere il sistema finanziario, verrebbe imposto un limite alla quantità di euro digitali che ogni individuo potrebbe detenere. Le banche e i fornitori di servizi di pagamento (PSP) dei paesi dell'UE non appartenenti all'eurozona sarebbero autorizzati a distribuire l'euro digitale. I paesi dell'area euro sarebbero obbligati a mantenere accessibile il contante, le imprese non sarebbero autorizzate a vietarne l'uso e gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente la disponibilità di contante, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, le persone a basso reddito e coloro che non hanno accesso al sistema bancario tradizionale.

Condividi

```