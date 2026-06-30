Commissione europea presenta pacchetto finanziario per adesione del Montenegro all'UE

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato un pacchetto finanziario che definisce le disposizioni di bilancio che si applicheranno al Montenegro al momento della sua adesione all'Unione europea.



Il pacchetto odierno rientra nel Capitolo 33 - Disposizioni finanziarie e di bilancio - dei negoziati di adesione del Montenegro. Fornisce una chiara panoramica delle implicazioni finanziarie previste per l'adesione del Montenegro all'UE.



"Il pacchetto odierno rappresenta un ulteriore passo concreto verso il futuro del Montenegro nella nostra Unione - ha commentato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea - Stiamo preparando il Montenegro, gli Stati membri e le nostre istituzioni. Perché l'allargamento ha successo quando è un progetto europeo condiviso, fondato sul merito, sull'impegno e sulla fiducia".



Il pacchetto sarà oggetto di negoziati tra l'UE e il Montenegro. Sulla base di questo pacchetto finanziario, la Commissione presenterà al Consiglio anche una bozza di posizione comune sul capitolo 33.



I negoziati di adesione con il Montenegro sono iniziati il ??29 giugno 2012. Ad oggi, i negoziati di adesione sono stati aperti su tutti i 33 capitoli delle leggi e delle norme dell'UE, di cui 16 sono provvisoriamente chiusi. Nel maggio 2026 è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio incaricato di redigere il Trattato di adesione con il Montenegro.

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