Milano 16:28
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Nasdaq 16:28
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Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
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Francoforte 16:28
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Vendita case esistenti USA (MoM) in giugno

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Vendita case esistenti USA (MoM) in giugno
USA, Vendita case esistenti in giugno su base mensile (MoM) -2,4%, in calo rispetto al precedente +3,7%.
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