Coty declassata a "BB" da S&P con la rescissione della licenza Gucci Beauty

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato il rating di Coty da "BB+" a "BB", ponendolo anche in CreditWatch Negative, dopo che l'azienda statunitense di cosmetici ha annunciato di aver stipulato un accordo per il trasferimento della licenza Gucci Beauty a Kering per circa 400 milioni di dollari. I proventi iniziali ricevuti da Coty al momento della firma ammontano a 250 milioni di dollari. L'azienda prevede di ricevere ulteriori proventi nell'esercizio 2027 per la vendita di prodotti, il cui valore è ancora da definire, e altri 150 milioni di dollari nell'esercizio 2028, di cui fino a 30 milioni di dollari subordinati al raggiungimento di determinati criteri prestabiliti.



La licenza sarà attiva almeno fino al 30 giugno 2027, un anno prima della scadenza originaria, e l'azienda ha concordato la risoluzione di tutte le controversie legali e le relative rivendicazioni. Coty intende utilizzare i proventi per la riduzione del debito, il reinvestimento nei marchi principali e l'ottimizzazione della struttura organizzativa. Questo fa seguito alla recente cessione da parte di Coty della sua quota residua in Wella per 750 milioni di dollari, i cui proventi sono stati anch'essi utilizzati per la riduzione del debito.



Gucci rappresenta una percentuale low-double-digit del fatturato aziendale e genera un EBITDA significativo. Di conseguenza, a seguito del passaggio di licenza, l'azienda potrebbe subire una temporanea compressione dei margini a causa dei costi fissi non recuperabili e del tempo necessario per avviare nuove attività. S&P prevede che l'azienda compenserà parzialmente questi fattori negativi attraverso gli sforzi per accelerare la crescita di altri marchi, nuove licenze e la riduzione dei costi.



Inoltre, S&P ritiene che la leva finanziaria netta di Coty supererà 4x, la soglia di attivazione per il declassamento del rating attuale. S&P risolverà il CreditWatch non appena riceverà ulteriori informazioni sui termini della transazione, sulle prospettive operative di Coty, sui piani di reinvestimento e sulle iniziative di riduzione dei costi fissi che ci consentiranno di rivalutare l'impatto finanziario e i piani di riduzione del debito del management.



(Foto: ©olegdudko /123RF)

Condividi

```