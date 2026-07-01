Abivax lancia offerta da 600 milioni di dollari di ADS e sospende azioni a Parigi

(Teleborsa) - Abivax , azienda biotecnologica francese in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di terapie che sfruttano i meccanismi regolatori naturali dell'organismo per stabilizzare la risposta immunitaria nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche, ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica sottoscritta di circa 600 milioni di dollari (circa 527 milioni di euro) di American Depositary Shares (ADS). Abivax prevede inoltre di concedere ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di un ulteriore 15% del numero totale di ADS che si intende vendere nell'ambito dell'offerta, alle stesse condizioni, esercitabile fino al giorno del regolamento iniziale. Le ADS della sdocietà sono quotate sul Nasdaq con il simbolo "ABVX".



Abivax ha anche annunciato che la negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato regolamentato di Euronext Paris sarà temporaneamente sospesa, su richiesta della società, a partire dall'apertura del mercato alle ore 9:00 CEST. La sospensione si rende necessaria nell'ambito dell'offerta pubblica di ADS, al fine di consentire la conferma delle assegnazioni agli investitori e l'annuncio del prezzo dell'offerta. Le negoziazioni su Euronext Paris dovrebbero riprendere oggi, 1° luglio 2026, intorno alle 15:30 (CEST).

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