Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Tamburi
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9,82 Euro. Primo supporto visto a 9,57. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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