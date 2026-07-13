Tamburi, operatività sull'acquisto di azioni proprie
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 luglio 2026, complessivamente 170.709 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,7035 euro, per un controvalore di 1.656.470,27 euro.
Al 10 luglio quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.106.623 azioni proprie, pari all'11,990% del capitale sociale.
In Borsa, giornata fiacca per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,62%.
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