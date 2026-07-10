The Italian Sea Group, consegnato il primo Admiral Panorama 50

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha annunciato la consegna del primo Admiral Panorama 50. Con 50 metri di lunghezza, un baglio massimo di 8,9 metri e una stazza lorda di 499 GT, la prima unità della linea Admiral Panorama 50 nasce su piattaforma semi-custom, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Sviluppato su quattro ponti, Admiral Panorama accoglie dodici ospiti in sei cabine dodici ospiti.



In attesa del suo debutto ufficiale al Monaco Yacht Show 2026, la prima espressione della nuova linea semi-custom Panorama di Admiral è pronta a solcare il Mediterraneo, si legge in una nota.



"La consegna del primo Admiral Panorama 50 segna un'ulteriore evoluzione del segmento semi-custom - ha dichiarato Gianmaria Costantino, Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group - Con questa linea, Admiral interpreta le aspettative dell'armatore contemporaneo attraverso uno yacht che unisce efficienza produttiva, affidabilità ingegneristica e i più alti codici del design italiano".

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