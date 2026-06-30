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Scuola, Anief lancia allarme caldo e chiede istallazione condizionatori

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"Negli ultimi giorni le temperature sono arrivate ai livelli insostenibili nelle scuole. Per questo, l'ANIEF chiede è di considerare questo rischio e di inserirlo nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) di tutte le scuole e di procedere velocemente con l'installazione di impianti di condizionamento che, purtroppo, sono presenti in meno del 10% delle scuole italiane". L'allarme è stato lanciato da Daniela Rosano, Segretaria generale dell'Anief.

"Soltanto le Marche hanno più del 25% di scuole con i condizionatori - prosegue la sindacalista - e per questo aspetto il PNRR rappresenta un'occasione mancata, perché non ha consentito l'installazione di questi impianti che sono ormai imprescindibili, perché si raggiungono temperature elevate già a metà maggio, se non addirittura prima in qualche caso".

"Quindi non si può chiedere di fare scuola a luglio e agosto, non si può chiedere di anticipare l'inizio dell'anno scolastico, se prima non si risolve questo importante fattore, perché deve essere garantita - come noi chiediamo sempre - la salute fisica e mentale dei docenti e degli alunni e questo adesso è diventata un'emergenza".

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