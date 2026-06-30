Scuola, Anief lancia allarme caldo e chiede istallazione condizionatori

"Negli ultimi giorni lenelle scuole. Per questo,e di inserirlo nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) di tutte le scuole e di procedere velocemente conche, purtroppo, sono presenti in meno del 10% delle scuole italiane". L'allarme è stato lanciato da, Segretaria generale dell'Anief.- prosegue la sindacalista - e per questo aspetto il, perché non ha consentito l'installazione di questi impianti che sono ormai imprescindibili, perché si raggiungono temperature elevate già a metà maggio, se non addirittura prima in qualche caso"."Quindi, non si può chiedere, se prima non si risolve questo importante fattore, perché deve essere garantita - come noi chiediamo sempre - la salute fisica e mentale dei docenti e degli alunni e questo adesso è".