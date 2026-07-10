Xenia punta sul rafforzamento industriale con gli advisor OC&C e R&S Advisory

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution - Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels, comunica di aver conferito gli incarichi di advisor strategico a OC&C Strategy Consultants e di advisor finanziario a R&S Advisory, con l’obiettivo di supportare il Gruppo nel rafforzamento e nella valorizzazione del perimetro industriale costruito attraverso le acquisizioni realizzate negli ultimi diciotto mesi, favorendone l’integrazione e il pieno dispiegamento delle sinergie industriali.



La società ha conferito gli incarichi a OC&C e R&S Advisory per essere supportata nelle attività di rafforzamento del perimetro industriale costruito con le acquisizioni, attraverso l’analisi dei brand, l’estrazione di marginalità strutturale e il posizionamento del gruppo.



Per Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia: "dopo diciotto mesi di intensa attività acquisitiva, era importante avviare un percorso di rafforzamento che va in parallelo con lo sviluppo che comunque intendiamo continuare come previsto dal nostro attuale Piano 2025-2028. Con OC&C e con R&S Advisory intendiamo ingegnerizzare meglio il perimetro che abbiamo costruito, sia per estrarre la maggiore e migliore marginalità sia per il posizionamento competitivo che ora diventa una priorità insieme alla crescita. Advisor così esperti e prestigiosi ci aiutano a individuare percorsi migliori e aprono a confronti critici e costruttivi dei quali in Xenia sentiamo sempre il bisogno, soprattutto in un contesto così fluido come quello che ci troviamo a vivere".



OC&C Strategy Consultants è una società di consulenza strategica di riferimento in diversi settori, tra i quali l’Hospitality, con presenza a livello globale. OC&C affianca amministratori delegati, team di management e investitori nel creare, accrescere e proteggere il valore delle imprese. Dalla definizione di nuove strategie all'implementazione di piani di creazione del valore, OC&C sviluppa soluzioni concrete e pienamente realizzabili, integrando crescita sostenibile e miglioramento delle performance nel DNA delle organizzazioni con cui collabora.



R&S Advisory è una società di consulenza finanziaria indipendente, specializzata in operazioni di finanza straordinaria quali ricerca di capitali, acquisizioni, cessioni di azienda, rifinanziamenti. Con un team multidisciplinare di professionisti, il gruppo di lavoro coinvolto nel progetto vanta una competenza distintiva nel settore hospitality e turismo, avendo lavorato per numerosi fondi di investimento e family

office e società nel settore alberghiero e nel tour operating.

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