Consob, Mosca: Borsa con "traiettorie opposte" per aumento capitalizzazione ed eccedenza delisting

L'intervento

(Teleborsa) - "La contrazione della borsa è tendenza diffusa a livello internazionale, in particolare in Europa". Lo ha detto la presidente vicaria di Consob, Chiara Mosca, all'incontro annuale con il mercato finanziario, ricordando che nell'ultimo decennio il numero di società sul mercato regolamentato è diminuito del 20% nel Regno Unito e del 46% in Francia, a fronte di un calo del 20% registrato in Italia.



"Anche il mercato statunitense ha attraversato una prolungata fase di crisi che, tra la fine degli anni Novanta e il 2015, ha quasi dimezzato il numero delle società quotate - ha spiegato - Nell'ultimo decennio, tuttavia, queste sono aumentate del 14%, grazie al contributo del Nasdaq (+25% di società quotate, rispetto alla flessione del 4% sul NYSE)".



A fronte di questa tendenza, "nel 2025 il FTSE MIB è cresciuto del 31,5%, suo miglior risultato negli ultimi 20 anni - ha detto Mosca - Nel corso del primo semestre 2026 l'indice ha continuato a crescere superando il suo record storico che resisteva dal marzo 2000. A fine 2025 la capitalizzazione di mercato ha toccato il picco di 1.077 miliardi ed è arrivata a 1.209 miliardi al 30 giugno 2026".



"Osservando il periodo tra il 2010 e il 2025, lo sviluppo del mercato ha, quindi, seguito e continua a seguire due traiettorie opposte: da un lato, un incremento della capitalizzazione per effetto della crescita dei prezzi azionari (di circa 750 miliardi); dall'altro, una perdita imputabile all'eccedenza dei delisting sulle nuove quotazioni (187 miliardi di capitalizzazione persa a fronte di 91 miliardi di capitalizzazione acquisita per nuove quotazioni, con un saldo negativo di 96 miliardi) - ha aggiunto - Quest'ultima tendenza ha registrato una forte accelerazione nell'ultimo quinquennio (con un saldo negativo di capitalizzazione di 69 miliardi). I nuovi ingressi sul mercato regolamentato sono stati del tutto assenti nel 2025".



La presidente vicaria di Consob ha fatto notare che "nell'ultimo biennio si è registrato 1 solo caso di translisting da Euronext Growth Milan al mercato regolamentato, a fronte delle 24 migrazioni che avevano caratterizzato il periodo 2018-2023. Al contempo, le ammissioni nette su Euronext Growth Milan sono passate da un picco di 36 nel 2021 a sole 2 unità nel 2025. Nel 2025 si sono registrati 21 nuovi ingressi (pari al numero del 2024) per una raccolta di 127 milioni di euro per una capitalizzazione acquisita complessiva (stimata al primo giorno di negoziazione) di 485 milioni di euro, a fronte di 19 delisting e di una capitalizzazione persa pari a 773 milioni di euro".

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