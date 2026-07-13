Consob, Mosca: riduzione della durata dei procedimenti sanzionatori grazie agli impegni

(Teleborsa) - "Anche grazie all'istituto degli impegni", si è registrata "una riduzione non trascurabile (di circa il 10%) della durata media dei procedimenti sanzionatori, consentendo di esprimere un cauto ottimismo sull'effetto deflattivo del contenzioso e di più efficiente utilizzo delle risorse". Lo ha detto la presidente vicaria di Consob, Chiara Mosca, all'incontro annuale con il mercato finanziario.



Nel 2025 sono stati portati a compimento 56 procedimenti sanzionatori. Tra questi, nel primo anno di applicazione dell'istituto degli impegni introdotto nel Testo Unico della Finanza dalla Legge Capitali, le istanze volte alla definizione del procedimento mediante ricorso a tale istituto sono state 21, accolte in 16 casi (nel periodo 1° gennaio - 8 luglio 2026 sono state presentate 25 istanze di impegni, accolte in 19 casi).



Sul fronte della vigilanza informativa, Mosca ha detto che "nel corso del 2025, nell'ambito della vigilanza sulla trasparenza, il monitoraggio delle informazioni diffuse al mercato ha riguardato oltre 2.000 comunicati e in circa 30 casi l'istituto è intervenuto per ripristinare un corretto quadro informativo con la richiesta di pubblicazione di dati e notizie".



La presidente vicaria di Consob ha parlato di un "lavoro particolarmente intenso di vigilanza informativa" per quanto riguarda "l'avvicendamento delle note operazioni del settore bancario, iniziato nell'autunno 2024 e ancora in corso". "Questa inconsueta vivacità del mercato del controllo societario è stata anche comprovata, in alcuni casi, dall'effettiva limitazione dell'attività subita dagli amministratori delle società target ai sensi dell'art. 104 del TUF (in materia di difese in corso d'opa)", ha aggiunto.



Nell'ambito di questo processo di consolidamento, sul quale la Consob esercita la vigilanza nel perimetro che la legge le affida, sono state promosse 7 offerte pubbliche di scambio (o acquisto e scambio) da parte di alcune tra le più importanti banche domestiche su azioni di altre società bancarie o di gestione del risparmio; fra queste, 4 offerte si sono concluse nel corso del 2025 e in 1 caso vi è stato il delisting della società target; 1 è stata ritirata dal soggetto offerente e 1 è decaduta per effetto della mancata approvazione della stessa da parte dell'assemblea dei soci dell'offerente convocata ai sensi dell'art. 104 del TUF. "Gli esposti esaminati dalla Consob in relazione a queste operazioni sono stati oltre 70 nel 2025", ha sottolineato Mosca.

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