Consob, sanzioni dimezzate a 5,8 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 sono stati portati a compimento 56 procedimenti sanzionatori (57 nel 2024). È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2025 della Consob. Di questi, 34 hanno portato all'adozione di delibere sanzionatorie, con applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di 80 soggetti (83 nel 2024); in un caso il procedimento sanzionatorio, avviato in materia di partecipazioni rilevanti, si è estinto anticipatamente e senza applicazione di sanzione, in quanto il soggetto interessato si è avvalso della facoltà del pagamento delle sanzioni in misura ridotta (oblazione). A tale titolo l'importo della somma pagata è risultato pari a 20 mila euro.



L'ammontare complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nel 2025 è risultato pari a circa 5,8 milioni di euro (11,6 milioni nel 2024, le sanzioni interdittive accessorie sono state pari a 75 mesi (260 mesi nel 2024), mentre il controvalore dei beni oggetto di confisca è stato pari a circa un milione di euro (5,8 milioni nel 2024).



Disciplina dei mercati



Nel 2025, per le violazioni del Regolamento UE in tema di abusi di mercato (MAR), sono stati adottati in totale dieci provvedimenti sanzionatori, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a 1,2 milioni di euro. Di questi provvedimenti, cinque hanno riguardato violazioni concernenti le condotte di insider trading e manipolazione del mercato e ulteriori cinque altre violazioni (rispettivamente, otto e 11 nel 2024). Con riferimento agli illeciti in materia di abusi di mercato quattro delibere hanno avuto ad oggetto le condotte di comunicazione illecita e abuso di informazioni privilegiate, mentre una ha riguardato condotte di manipolazione del mercato. Sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari a circa 960 mila euro (3,1 milioni nel 2024) nei confronti di 14 soggetti, di cui 13 persone fisiche e una persona giuridica.



Intermediari



Nel 2025, sono stati adottati tre provvedimenti sanzionatori nei confronti di una Sim e di due Sgr (a fronte di un provvedimento adottato

nel 2024) che hanno riguardato carenze procedurali, violazioni delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività d'investimento, oltre a violazioni del Regolamento UE con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse e alla funzione interna di controllo di conformità alle norme.



Le sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente applicate sono state pari a 195 mila euro. In materia crowdfunding è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una persona fisica, che, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di Responsabile della funzione di controllo di conformità alle norme in una società che fornisce servizi di crowdfunding; il provvedimento ha comportato l'applicazione di una sanzione pari a settemila euro.



Emittenti



I provvedimenti sanzionatori assunti nell'anno concernenti le violazioni in materia di emittenti sono stati 11 (17 nel 2024). Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate sono risultate complessivamente pari a circa 1,4 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2024). In particolare, in materia di offerta al pubblico sono stati adottati tre provvedimenti sanzionatori, con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente a 300 mila euro, mentre per le violazioni in materia di informativa societaria e operazioni con parti correlate sono stati adottati due provvedimenti sanzionatori, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a 454 mila euro. Inoltre, in materia di informazione finanziaria sono stati adottati due provvedimenti sanzionatori con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari a 220 mila euro, mentre in materia di partecipazioni rilevanti è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una persona fisica, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro.

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