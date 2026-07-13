Piazza Affari: scambi al rialzo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Revo Insurance evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Revo Insurance rispetto all'indice.
Tecnicamente, Revo Insurance è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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