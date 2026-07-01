Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 20:31
29.882 -1,30%
Dow Jones 20:31
52.350 +0,06%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Indel B, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Indel B, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 25 giugno e il 1° luglio 2026, complessivamente 800 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 19,4500 euro, per un controvalore pari a 15.560,00 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 614.320 azioni proprie.

A Milano, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di Indel B, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.





Condividi
```