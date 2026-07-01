Indel B, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 25 giugno e il 1° luglio 2026, complessivamente 800 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 19,4500 euro, per un controvalore pari a 15.560,00 euro.
A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 614.320 azioni proprie.
A Milano, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione di Indel B, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.
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