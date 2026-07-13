TIM, INWIT prende atto dell’ordinanza del Tribunale di Milano e avvia il giudizio di merito

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane (" INWIT ") prende atto dell’ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 11 luglio 2026, con la quale il Giudice ha respinto le domande inibitorie formulate da INWIT, ritenendo non sussistente, allo stato, il requisito dell’urgenza (il c.d. periculum in mora) necessario per l’adozione di misure cautelari.



INWIT, si legge in una nota, evidenzia che "l’ordinanza non si è pronunciata sulla corretta interpretazione delle clausole contrattuali oggetto di controversia né sulla durata del MSA". Lo stesso Tribunale "ha ritenuto che tali questioni debbano essere esaminate nell’ambito del futuro giudizio di merito, che INWIT introdurrà senza indugio, dopo aver valutato con i propri consulenti legali anche l’opportunità di proporre reclamo avverso la citata ordinanza".



La società, conclude la nota, "conferma la validità dell’esercizio del diritto di opzione effettuato nel 2022 e la conseguente estensione della durata del MSA al 2038 e confida di poterlo inequivocabilmente dimostrare nel giudizio di merito".

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