TIM: Tribunale di Milano respinge il ricorso cautelare di INWIT, confermata la legittimità del recesso dall’MSA

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso cautelare presentato da INWIT , confermando la legittimità del recesso dal Master Service Agreement (MSA) esercitato dal Gruppo. Lo fa sapere TIM , con una nota, con riferimento alle indiscrezioni di stampa pubblicate in data odierna.



In particolare, si legge nella nota, nell’ordinanza depositata in data odierna, il giudice "ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’accoglimento delle domande cautelari proposte da INWIT, sia sotto il profilo dell’ammissibilità, sia con riferimento ai presupposti richiesti per una tale decisione".



Inoltre, il giudice "ha escluso sia la sussistenza dei motivi di urgenza, sia dei presupposti per sostenere l’abuso di dipendenza economica da parte di TIM nei confronti di INWIT".



La società, conclude la nota, "esprime soddisfazione e confida in una rapida risoluzione di una vicenda nella quale ha sempre sostenuto di aver agito con correttezza e nel pieno rispetto degli accordi contrattuali".

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