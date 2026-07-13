Volkswagen, la Bassa Sassonia valuta ingresso nel capitale dello stabilimento di Osnabrück

(Teleborsa) - Lo stato tedesco della Bassa Sassonia starebbe valutando l'acquisizione di una quota nello stabilimento Volkswagen di Osnabrück. È quanto riportato dalla rivista economica Capital che ha citato fonti del governo regionale. Lo stato sarebbe pronto a sostenere la transizione del sito dalla produzione automobilistica a quella per la difesa attraverso una partecipazione azionaria, un modello che potrebbe fare da riferimento per altri stabilimenti VW il cui futuro è in discussione.



Volkswagen è in trattative con aziende del settore difesa, inclusa l'israeliana Rafael, per il futuro dello stabilimento, dove la produzione è attualmente prevista terminare il prossimo anno.

Condividi

```