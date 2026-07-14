Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 162,368.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162,713 e primo supporto individuato a 161,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,545.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)