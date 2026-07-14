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Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta in frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che ha terminato gli scambi in aumento a 162,368.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162,713 e primo supporto individuato a 161,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 163,545.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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