Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
La giornata del 22 luglio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 163,388. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 162,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 164,146.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)