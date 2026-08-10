Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,07%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 157,453 con area di resistenza individuata a quota 158,214. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 157,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)