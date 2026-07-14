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"Buy" per Zignago Vetro

Finanza
"Buy" per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Seduta vivace per il produttore di contenitori in vetro, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,84%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Zignago Vetro presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 7,24 Euro, con stop loss impostato a quota 6,95 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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