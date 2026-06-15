Giornata di acquisti su Milano e il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Chiusura complessivamente in rialzo per il Vecchio Continente con il sentiment sostenuto dall'ottimismo sul fronte geopolitico.



Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo "con la firma prevista per il 19 giugno in Svizzera". Secondo le ultime bozze del memorandum, lo Stretto di Hurmuz riaprirà, come confermato dal presidente, mentre, nei prossimi 60 giorni, Washington e Teheran stabiliranno come diluire l'uranio arricchito e sbloccare gli asset iraniani congelati.



Gli investitori restano allo stesso tempo concentrati sugli importanti appuntamenti di questa settimana con le riunioni di circa dieci banche centrali, tra le quali, spiccano gli annunci della Fed in programma mercoledì. Cresce l'attesa per la prima comunicazione ufficiale del suo nuovo presidente, Kevin Warsh.



Dall'agenda macro, l'Italia ha registrato ad aprile un surplus commerciale con il resto del mondo pari a 4,293 miliardi di euro rispetto a un avanzo di 2,448 miliardi di euro nello stesso mese del 2025, secondo i dati Istat; le esportazioni sono aumentate dell'8,8% su base annua, mentre le importazioni sono cresciute del 5,5%. In Eurozona, la produzione industriale è aumentata dello 0,1% ad aprile rispetto al mese precedente. Nello stesso mese e area, si è registrato un deficit di 1 miliardo di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo, rispetto a un surplus di 8,7 miliardi di euro ad aprile 2025.



Bene la Borsa di Milano, con il resto dell'Europa all'insegna del toro. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, l' S&P-500 , che balza dell'1,91%.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Forte rialzo per l' oro , che segna un guadagno del 3,36%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-5,53%), che ha toccato 80,19 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +71 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.



Tra i listini europei denaro su Francoforte , che registra un rialzo dell'1,05%, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,39%, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,40%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,66%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.640 punti.



Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+2,03%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+0,76%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Ferrari , con una marcata risalita del 4,07%.



Bilancio decisamente positivo per Buzzi , che vanta un progresso del 3,46%.



Buona performance per BPER Banca , che cresce del 3,34%.



Sostenuta Stellantis , con un discreto guadagno del 3,28%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Avio , che ha chiuso a -5,13%.



Calo deciso per ENI , che segna un -4,69%.



Sotto pressione Lottomatica , con un forte ribasso del 3,16%.



Soffre Leonardo , che evidenzia una perdita del 2,77%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+7,34%), Safilo (+6,87%), Banca Generali (+4,76%) e El.En (+4,50%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Zignago Vetro , che ha chiuso a -4,67%.



Preda dei venditori Rai Way , con un decremento del 3,57%.



Si concentrano le vendite su Tinexta , che soffre un calo del 3,47%.



Vendite su RCS , che registra un ribasso del 2,12%.

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