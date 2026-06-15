Borse europee positive con ottimismo sul fronte geopolitico

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente che continuano a beneficiare dell'ottimismo sul fronte geopolitico.



Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Esordio a passi da gigante per i principali listini a stelle e strisce, che vede gli investitori intenzionati a fare shopping.



Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo di pace preliminare con cui si dovrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine al conflitto in Medio Oriente dopo tre mesi. Sebbene i dettagli completi non siano ancora stati resi pubblici, i media riportano che l'Iran riaprirà lo Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense, della sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano e dello sblocco di parte dei beni iraniani congelati. All'Iran sarebbe consentito diluire l'uranio arricchito in loco, mentre il futuro del suo programma nucleare in generale verrebbe negoziato durante i 60 giorni.



Gli investitori restano allo stesso tempo concentrati sugli importanti appuntamenti di questa settimana con le riunioni di circa dieci banche centrali, tra le quali, spiccano gli annunci della Fed in programma mercoledì, con la prima comunicazione ufficiale del suo nuovo presidente, Kevin Warsh.



Dall'agenda macro, l'Italia ha registrato ad aprile un surplus commerciale con il resto del mondo pari a 4,293 miliardi di euro rispetto a un avanzo di 2,448 miliardi di euro nello stesso mese del 2025, secondo i dati Istat; le esportazioni sono aumentate dell'8,8% su base annua, mentre le importazioni sono cresciute del 5,5%. In Eurozona, la produzione industriale è aumentata dello 0,1% ad aprile rispetto al mese precedente. Nello stesso mese e area, si è registrato un deficit di 1 miliardo di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo, rispetto a un surplus di 8,7 miliardi di euro ad aprile 2025.



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,161. Sessione euforica per l' oro , che mostra un balzo del 3,27%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 80,4 dollari per barile, in netto calo del 5,28%.



Lo spread cala a 73 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%.



Tra i listini europei ben comprata Francoforte , che segna un forte rialzo dell'1,18%, fiacca Londra , che mostra un piccolo decremento dello 0,41%, e piccoli passi in avanti per Parigi , che segna un incremento marginale dello 0,63%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,61%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.615 punti.



In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,99%); come pure, in denaro il FTSE Italia Star (+0,78%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+4,56%), Stellantis (+3,68%), Buzzi (+3,36%) e Banca Mediolanum (+3,11%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -5,29%.



ENI scende del 4,48%.



Calo deciso per Lottomatica , che segna un -2,91%.



Sotto pressione Leonardo , con un forte ribasso del 2,39%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Safilo (+7,27%), Technoprobe (+6,62%), Maire (+5,17%) e Banca Generali (+5,01%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Zignago Vetro , che ottiene -5,05%.



Soffre Rai Way , che evidenzia una perdita del 2,85%.



Preda dei venditori WIIT , con un decremento dell'1,97%.



Si concentrano le vendite su Tinexta , che soffre un calo dell'1,87%.

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