Ericsson, margini sotto pressione con aumento costi dei componenti

(Teleborsa) - Ericsson , colosso svedese delle telecomunicazioni, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con vendite pari a 52,7 miliardi di SEK (56,1 miliardi nello stesso periodo del 2025). Le vendite organiche sono diminuite dell'1% su base annua, principalmente a causa del calo dei ricavi da licenze IPR, che riflette un beneficio non ricorrente derivante da un accordo parziale raggiunto nel periodo dell'anno precedente. Le vendite organiche sono cresciute in tre delle quattro aree di mercato.



L'utile lordo rettificato è stato di 25,5 miliardi di SEK (vs 27 miliardi), con una solida performance operativa parzialmente compensata dalle fluttuazioni valutarie. L'utile lordo è stato di 24,1 miliardi di SEK (vs 26,6 miliardi). L'EBITA rettificato è stato di 6,9 miliardi di SEK (vs 7,4 miliardi), sopra le attese degli analisti, con un margine del 13,1% (vs 13,2%), beneficiando della continua e forte espansione dei margini nel settore Cloud Software and Services. L'EBITA è stato di 6,3 miliardi di SEK (vs 6,8 miliardi), con un margine dell'11,9% (vs 12%). L'utile netto è stato di 4,1 miliardi di SEK (vs 4,6 miliardi).



"I nostri risultati del secondo trimestre sottolineano la solidità del nostro portafoglio e la disciplina nell'esecuzione - ha commentato il CEO Borje Ekholm - Il margine lordo rettificato è stato del 48%, in aumento di 2 punti percentuali dopo la normalizzazione per il beneficio una tantum derivante dall'accordo sulla proprietà intellettuale dello scorso anno".



"Nel secondo trimestre, abbiamo adottato misure per mitigare l'inflazione dei costi dei componenti - ha aggiunto - Con l'aumentare dell'impatto nei prossimi trimestri, continueremo a perseguire misure interne e azioni sui prezzi per contribuire a compensarne l'effetto. Prevediamo inoltre una certa pressione sul margine lordo rettificato del settore Reti nel terzo trimestre a causa dei maggiori volumi di progetti di implementazione di rete".

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