Inwit risponde a Tim: Tribunale non ha confermato legittimità di recesso dal contratto quadro

(Teleborsa) - INWIT
risponde al comunicato
di Tim
e precisa che non risulta corretto affermare che il Tribunale di Milano
abbia "confermato la legittimità del recesso dall’MSA".
L'operatore di torri di telecomunicazione dopo che il Tribunale ha rigettato il ricorso
contro la decisione di Tim di recedere dal contratto quadro per le sue torri, ha spiegato che "l’ordinanza si colloca infatti nell’ambito di una prima fase cautelare e il giudice si è limitato a rilevare come, allo stato, non risulti provato il requisito del periculum in mora".
"Come espressamente riconosciuto dallo stesso Giudice, le questioni centrali della controversia
– e segnatamente la validità dell’esercizio dell’opzione effettuato da INWIT nel 2022 e della successiva disdetta di TIM – richiedono un accertamento che potrà essere svolto nel giudizio di merito", ha aggiunto Inwit nella nota.
Per questo l'azienda ritiene che la "la questione centrale dell'interpretazione del contratto e del legittimo esercizio della disdetta è rimasta impregiudicata e rinviata espressamente al giudizio a cognizione piena
".