Francoforte: balza in avanti Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Avanza il produttore della Mercedes, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Mercedes-Benz, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 44,32 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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