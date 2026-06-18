Borsa modifica regole per aumentare operazioni disponibili nei derivati su commodities

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che il 29 giugno 2026 entreranno in vigore delle modifiche al Regolamento dei Mercati, con riferimento alle particolari modalità di conclusione dei contratti che è possibile immettere nel mercato Euronext Derivatives Milan, al fine di estendere alcune tipologie di operazioni già disponibili per i commodity derivatives nei mercati derivati del gruppo Euronext . In proposito, si consente l'immissione di operazioni concordate del tipo "Exchange for Swap" (EFS) e "Against Actuals" (AA).



L'Exchange for Swap (EFS) consente di negoziare un numero appropriato di contratti futures disponibili sul mercato, nel rispetto delle Trading Procedures applicabili, come contropartita di una transazione swap over-the-counter (OTC) identificabile in un sottostante simile o in un prodotto afferente a tale sottostante, al fine di eliminare il rischio di esecuzione.



L'Against Actual (AA) consente di negoziare sul mercato contratti futures che fanno riferimento ad una specifica operazione sul medesimo sottostante o su un sottostante simile, al fine di porre in essere strategie di basis trading con finalità di hedging o di aggiustamento della posizione detenuta sul relativo underlying.



Da ultimo, si estende il limite temporale attualmente previsto per la validazione delle operazioni wholesale da 15 minuti fino al termine della sessione di negoziazione.

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