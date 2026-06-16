Dolce&Gabbana, rumors: valuta cessione immobili Milano raccogliere liquidità

(Teleborsa) - Il marchio di moda italiano Dolce & Gabbana sta negoziando con i creditori la potenziale vendita di alcuni immobili a Milano, nell'ambito di un piano per ottenere liquidità e rifinanziare il debito. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. In particolare, sta valutando la possibilità di vendere alcune proprietà, anche nel centro di Milano, per poi riaffittarle e liberare così liquidità.



Il marchio di moda ha confermato ad aprile di essere in trattativa con le banche creditrici. Bloomberg ha scritto all'epoca che i creditori stavano cercando un'iniezione di nuovi fondi nell'ambito di un più ampio rifinanziamento di circa 450 milioni di euro di debito e che la cessione di alcuni immobili era una possibilità concreta.



(Foto: foto DSL STUDIO )

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