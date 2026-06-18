Bellini Nautica lancia il nuovo Astor 68: secondo modello della gamma Bellini Yacht

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha comunicato che la controllata Bellini Yacht, riferibile alla linea di business dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, presenterà al prossimo Cannes Yachting Festival 2026 il nuovo Astor 68, un nuovo modello che amplia la gamma a marchio proprio e definisce ulteriormente la sua visione contemporanea dello yachting. Come secondo lancio dell'anno, il progetto conferma il continuo slancio del cantiere, già rafforzato dalla vendita del primo esemplare prima della presentazione ufficiale.



Il lancio di Astor 68 è coerente con la strategia di crescita del Gruppo Bellini, resa nota in occasione della comunicazione del Piano Industriale 2024-2027. Con l'Astor 68, Bellini Group continua a costruire una flotta coerente e orientata al futuro, in cui cultura del design ed expertise nautico convergono in un'identità raffinata e distintiva.



"L'Astor 68 rappresenta un nuovo passo nell'evoluzione della nostra gamma, combinando ricerca, innovazione e una forte sensibilità verso il modo in cui le persone vivono la vita a bordo - afferma Martina Bellini, Head of Marketing & Communication di Bellini - Questo progetto riflette il nostro impegno verso un approccio orientato al futuro, in cui design, funzionalità e storytelling convergono. La collaborazione con Andrés Reisinger aggiunge un livello contemporaneo e inatteso nel modo in cui lo yacht viene presentato"





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