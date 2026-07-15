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Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Giornata poco mossa per il cross USD contro "Loonie", che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,4031. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,4135 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3997.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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