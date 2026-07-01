Safilo completa l'acquisizione di SPY+ e Serengeti

(Teleborsa) - Safilo Group ha completato l’acquisizione di SPY+ e Serengeti da Bollé Brands, a seguito della firma di uno Share and Asset Purchase Agreement avvenuta l’11 maggio 2026 e del soddisfacimento di tutte le consuete condizioni previste per il closing.



L’operazione, che comprende selezionati asset SPY+ e Serengeti in Europa, e il 100% delle azioni di due società dedicate operanti negli Stati Uniti e in Canada, - si legge in una nota - rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Safilo focalizzata sull’acquisizione selettiva di marchi in grado di rafforzare il posizionamento del Gruppo in segmenti attrattivi e ad elevato potenziale di crescita, valorizzando il portafoglio di marchi di proprietà che già include Smith, Carrera, Polaroid e Blenders.

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