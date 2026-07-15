Kering, Romain Spitzer nominato CEO di Bottega Veneta

(Teleborsa) - Kering , colosso francese del lusso, ha annunciato la nomina di Romain Spitzer a CEO di Bottega Veneta, con effetto dal 1° settembre 2026. Riportando a Luca de Meo, CEO di Kering, avrà sede a Milano ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo.



Spitzer vanta oltre trent'anni di esperienza internazionale nel settore del lusso, con una solida competenza nella gestione del marchio, nell'eccellenza del retail e nella customer experience. Più recentemente, ha ricoperto la carica di CEO di Fragrance Group LVMH Beauty, dove ha supervisionato un portafoglio di prestigiose Maison del lusso, contribuendo a rafforzarne l'attrattiva e lo sviluppo a lungo termine.



Spitzer ha iniziato la sua carriera in Guerlain nel 1995 come Product Manager. Ha poi ricoperto diverse posizioni di marketing presso Jean Paul Gaultier Parfums e Yves Saint Laurent Parfums, dove è stato Direttore Marketing Internazionale. Nel 2006 è entrato in Parfums Christian Dior come Responsabile della Business Unit Fragranze. Successivamente ha ricoperto ruoli di leadership come Direttore Generale per la Spagna e Direttore Generale Regionale per l'Europa. Nel 2016 è passato a LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy e Kenzo) come Presidente e CEO. Le sue responsabilità si sono poi estese a Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Loewe Perfumes, Officine Universelle Buly e New Ventures.



"Bottega Veneta è una delle Maison di lusso più solide e distintive, con un'eccezionale artigianalità, un'identità creativa unica e un notevole potenziale di crescita - ha commentato Luca de Meo, CEO di Kering - Romain possiede la leadership, la visione e l'esperienza internazionale necessarie per dare impulso alla prossima fase di sviluppo della Maison. Sono certo che saprà valorizzare i suoi straordinari punti di forza e portare Bottega Veneta a un livello superiore".







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