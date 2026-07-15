Dipietro, il system integrator siciliano attivo settore energetico si quota in Borsa

(Teleborsa) - Dipietro Group, società siciliana attiva come System Integrator nei settori Oil & Gas, chimico, petrolchimico ed energetico, si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 29 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



I clienti del Gruppo, che ha sede a Melilli (Siracusa), sono sia EPC Contractor, sia End User, nonché OEM (Original Equipment Manufacturer). Il Gruppo gestisce e controlla l'intero processo produttivo dei propri prodotti, operando attraverso le seguenti 5 linee di ricavo: Turnkey Laboratories e Workshop Industriali (36% del valore della produzione consolidato al 31 dicembre 2025) mediante commesse per la progettazione e fornitura di laboratori di analisi industriali e workshop chiavi in mano; Online Analytical Systems (49% del VdP) mediante commesse per la progettazione, costruzione ed installazione di sistema per analisi di processo On Line; Service & Maintenance (7% del VdP) mediante la fornitura di servizi di assistenza tecnica specialistica per strumentazione industriale, destinata a laboratori e sistemi di analisi installati sia dal Gruppo che da terzi; Sales (7% del VdP) mediante la rivendita di componenti tecnici, materiali di consumo e parti di ricambio specializzati per il settore industriale; Consulenza (1% del VdP) mediante l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, focalizzati sullo sviluppo di tecnologie avanzate e soluzioni innovative per l'industria e la ricerca applicata. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo ha generato un Valore della Produzione consolidato pari a 34,8 milioni di euro, di cui l'81% al di fuori dell'Unione europea (principalmente in India, Azerbaijan e Abu Dhabi), il 17% in Italia e il 2% in Europa.



Il consiglio di amministrazione è composto da: Antonino Dipietro (presidente e amministratore delegato), Carla Dipietro (amministratore delegato), Giovanni Chessari (consigliere), Silvana Di Pietro Ognissanti (consigliere) e Maria Argiri (consigliere Indipendente).



Prima dell'ammissione, l'azionariato è al 100% di Dipietro Holding S.r.l. (società riconducibile al presidente e AD Antonino Dipietro).



Oltre alle azioni ordinarie, con efficacia dalla data di ammissione alle negoziazioni saranno presenti 2.000.000 azioni a voto plurimo (4 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Dipietro Holding S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione a voto plurimo ogni 1 azione ordinaria secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.

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