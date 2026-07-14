Gens Aurea debutta in Borsa. Il CEO Fabio Godano: ruolo da consolidatore europeo

(Teleborsa) - La quotazione di Gens Aurea
su Euronext Milan è "un punto di arrivo ma anche una nuova partenza, perché la volontà è di continuare nello sviluppo dell'azienda, crescendo in modo organico con un'apertura di circa 100 negozi all'anno e cominciare a guardare qualche nuovo paese
per continuare a rimanere leader in Europa". Lo ha detto Fabio Godano, CEO
di Gens Aurea, in occasione della cerimonia a Palazzo Mezzanotte per il debutto della società a Piazza Affari.
Gens Aurea, è un gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent'anni e iscritto all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Il gruppo, partecipato dal 2019 da DVC Partners
, operatore paneuropeo di private equity, è attivo su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back; opera con un modello di business verticalmente integrato grazie ad un eco-sistema di otto brand (OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, OroCash Invest).
Con più di 830 milioni di euro di fatturato
, cresciuto a un CAGR 2023-2025 pari a +84%, adjusted EBITDA pari a 105,2 milioni di euro e più di 530 punti vendita fisici in cinque Paesi, nel 2025 il Gruppo ha gestito oltre 11 tonnellate di oro.
Gens Aurea rappresenta la quarantanovesima ammissione del 2026 su Euronext
. Il flottante al momento dell'ammissione è del 10% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 1,01 miliardi di euro
. In fase di collocamento, Gens Aurea ha raccolto 101 milioni di euro
, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 111 milioni di euro.
"Nel corso degli anni abbiamo costruito una piattaforma distintiva nel mercato europeo
dell'oro e dei preziosi, integrando una presenza retail capillare sul territorio, competenze industriali qualificate, solidi rapporti con le fonderie di primario standing, controllo della filiera, innovazione e rigoroso rispetto della compliance - ha sottolineato Godano - La nostra crescita è stata guidata dalla forza dei nostri brand, dalla qualità del servizio ai clienti e dalla capacità di operare con efficienza e responsabilità in un settore altamente regolamentato e ancora molto frammentato".
Il CEO è sicuro che la quotazione "consentirà di incrementare la visibilità
del Gruppo, rafforzandone il profilo istituzionale, e creare le condizioni per proseguire nello sviluppo, anche attraverso il ruolo di consolidatore europeo del settore".