Gens Aurea debutta in Borsa. Il CEO Fabio Godano: ruolo da consolidatore europeo

Gens Aurea





Euronext

(Teleborsa) - La quotazione disu Euronext Milan è "un punto di arrivo ma anche una nuova partenza, perché la volontà è di continuare nello sviluppo dell'azienda,per continuare a rimanere leader in Europa". Lo ha dettodi Gens Aurea, in occasione della cerimonia a Palazzo Mezzanotte per il debutto della società a Piazza Affari.Gens Aurea, è un gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent'anni e iscritto all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Il gruppo,, operatore paneuropeo di private equity, è attivo su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back; opera con un modello di business verticalmente integrato grazie ad un eco-sistema di otto brand (OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, OroCash Invest).Con, cresciuto a un CAGR 2023-2025 pari a +84%, adjusted EBITDA pari a 105,2 milioni di euro e più di 530 punti vendita fisici in cinque Paesi, nel 2025 il Gruppo ha gestito oltre 11 tonnellate di oro.Gens Aurea rappresenta la quarantanovesima ammissione del 2026 su. Il flottante al momento dell'ammissione è del 10% e la. In fase di collocamento, Gens Aurea ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 111 milioni di euro."Nel corso degli anni abbiamodell'oro e dei preziosi, integrando una presenza retail capillare sul territorio, competenze industriali qualificate, solidi rapporti con le fonderie di primario standing, controllo della filiera, innovazione e rigoroso rispetto della compliance - ha sottolineato Godano - La nostra crescita è stata guidata dalla forza dei nostri brand, dalla qualità del servizio ai clienti e dalla capacità di operare con efficienza e responsabilità in un settore altamente regolamentato e ancora molto frammentato".Il CEO è sicuro che la quotazione "del Gruppo, rafforzandone il profilo istituzionale, e creare le condizioni per proseguire nello sviluppo, anche attraverso il ruolo di consolidatore europeo del settore".