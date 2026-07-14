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Gens Aurea debutta in Borsa. Il CEO Fabio Godano: ruolo da consolidatore europeo

La quotazione

Finanza, IPO
Gens Aurea debutta in Borsa. Il CEO Fabio Godano: ruolo da consolidatore europeo
(Teleborsa) - La quotazione di Gens Aurea su Euronext Milan è "un punto di arrivo ma anche una nuova partenza, perché la volontà è di continuare nello sviluppo dell'azienda, crescendo in modo organico con un'apertura di circa 100 negozi all'anno e cominciare a guardare qualche nuovo paese per continuare a rimanere leader in Europa". Lo ha detto Fabio Godano, CEO di Gens Aurea, in occasione della cerimonia a Palazzo Mezzanotte per il debutto della società a Piazza Affari.


Gens Aurea, è un gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent'anni e iscritto all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Il gruppo, partecipato dal 2019 da DVC Partners, operatore paneuropeo di private equity, è attivo su quattro direttrici: compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back; opera con un modello di business verticalmente integrato grazie ad un eco-sistema di otto brand (OroCash, Luxury Zone, GioiaPura, Alfieri & St.John, OroCaja, Super Efectivo, OuroCaixa, OroCash Invest).

Con più di 830 milioni di euro di fatturato, cresciuto a un CAGR 2023-2025 pari a +84%, adjusted EBITDA pari a 105,2 milioni di euro e più di 530 punti vendita fisici in cinque Paesi, nel 2025 il Gruppo ha gestito oltre 11 tonnellate di oro.

Gens Aurea rappresenta la quarantanovesima ammissione del 2026 su Euronext. Il flottante al momento dell'ammissione è del 10% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 1,01 miliardi di euro. In fase di collocamento, Gens Aurea ha raccolto 101 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 111 milioni di euro.

"Nel corso degli anni abbiamo costruito una piattaforma distintiva nel mercato europeo dell'oro e dei preziosi, integrando una presenza retail capillare sul territorio, competenze industriali qualificate, solidi rapporti con le fonderie di primario standing, controllo della filiera, innovazione e rigoroso rispetto della compliance - ha sottolineato Godano - La nostra crescita è stata guidata dalla forza dei nostri brand, dalla qualità del servizio ai clienti e dalla capacità di operare con efficienza e responsabilità in un settore altamente regolamentato e ancora molto frammentato".

Il CEO è sicuro che la quotazione "consentirà di incrementare la visibilità del Gruppo, rafforzandone il profilo istituzionale, e creare le condizioni per proseguire nello sviluppo, anche attraverso il ruolo di consolidatore europeo del settore".
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