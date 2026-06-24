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FAE Technology, dal 30 giugno Vincenzo Difronzo managing director della nuova divisione Solutions

Finanza
FAE Technology, dal 30 giugno Vincenzo Difronzo managing director della nuova divisione Solutions
(Teleborsa) - FAE Technology annuncia l’ingresso nella società, a far data dal 30 giugno prossimo, di Vincenzo Difronzo nel ruolo di managing director della nuova divisione Solutions.

Difronzo - si legge in una nota - è riconosciuto nel settore come uno dei più autorevoli manager europei nei settori embedded, edge computing ed edge AI.

La nomina si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento di FAE Technology e accompagna la creazione della divisione Solutions, con l'obiettivo di integrare le competenze e le tecnologie embedded presenti all'interno del Gruppo con servizi avanzati di cloud e cloud AI, dando vita a un'offerta ad alto valore aggiunto in grado di accompagnare il cliente lungo l'intero ciclo di sviluppo e implementazione delle soluzioni tecnologiche.

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