Milano 10:49
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Dow Jones 14-lug
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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in maggio

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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in maggio
Giappone, Ordini macchinari core in maggio su base mensile (MoM) -12,4%, in calo rispetto al precedente +8,7% (la previsione era -4,2%).
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