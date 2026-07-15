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Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Telecommunications
Si abbattono le vendite sull'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata a 385,6 punti, in forte calo dell'1,53%.
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