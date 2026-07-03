Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer , in flessione del 2,10% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Teamviewer resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,212 Euro. Supporto visto a quota 5,067. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,357.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```