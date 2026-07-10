Francoforte: balza in avanti Teamviewer
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer, con una variazione percentuale del 3,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di Teamviewer che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,282 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,497. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,143.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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