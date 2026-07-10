Francoforte: balza in avanti Teamviewer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer , con una variazione percentuale del 3,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di Teamviewer che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,282 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,497. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,143.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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