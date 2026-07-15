Milano 10:46
52.674 -0,36%
Nasdaq 14-lug
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Dow Jones 14-lug
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Londra 10:46
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Francoforte 10:46
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Giappone, Indice servizi (MoM) in maggio

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Giappone, Indice servizi (MoM) in maggio
Giappone, Indice servizi in maggio su base mensile (MoM) +1,1%, in aumento rispetto al precedente +0,8%.

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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