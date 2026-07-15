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Giappone, Indice servizi (MoM) in maggio
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15 luglio 2026 - 09.00
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Indice servizi in maggio su base mensile (MoM) +1,1%
, in aumento rispetto al precedente +0,8%.
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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