Brent sotto 75 dollari per prima volta da inizio guerra con Hormuz verso la normalità

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio sono in calo di oltre il 2%
nella giornata odierna, con il Brent sotto quota 75 dollari al barile per la prima volta dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente e in diminuzione di circa il 40% rispetto al picco raggiunto durante le fasi calde dello scontro tra Stati Uniti e Iran. A spingere le vendite sul greggio sono il passaggio di un numero crescente di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz
e i progressi segnalati da Stati Uniti e Iran verso la fine permanente del conflitto. In particolare, il WTI è in calo del 2,80% a 71,15 dollari al barile, mentre il Brent lascia sul terreno il 2,76% a 74,68 dollari al barile.
Ieri mattina sette petroliere
, tra cui due superpetroliere cariche dirette fuori dall'Iran, transitavano nello stretto trasmettendo regolarmente i segnali AIS
, un cambio netto rispetto alle settimane precedenti quando le navi spegnevano sistematicamente i transponder per non essere rilevate. L'ambasciatore iraniano a Ginevra ha confermato che lo stretto è "pienamente" aperto al traffico commerciale.
"Il numero di navi che lo attraversano è aumentato negli ultimi giorni, sebbene rimanga ben al di sotto dei livelli prebellici - fanno notare gli analisti di ING
- Le stime suggeriscono che circa 6-7 milioni di barili al giorno di petrolio siano transitati attraverso lo stretto negli ultimi giorni
, una quantità ancora di gran lunga inferiore ai flussi prebellici di circa 20 milioni di barili al giorno. Tuttavia, con le deviazioni degli oleodotti per l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, basterebbe che i flussi di petrolio attraverso lo stretto tornassero a circa 14 milioni di barili al giorno affinché l'offerta di petrolio dal Golfo Persico torni ai livelli prebellici".
Oggi il presidente statunitense Donald Trump
ha dichiarato che l'Iran lo ha informato che non ci saranno pedaggi, costi assicurativi o oneri di alcun tipo
per le navi che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz. "L'Iran ha informato gli Stati Uniti che, nonostante le notizie false e destabilizzanti diffuse, non ci sono "pedaggi, costi assicurativi o altri oneri di alcun tipo richiesti o ricevuti dall'Iran sulle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz". Se questa informazione fosse falsa, i negoziati si interromperebbero immediatamente!", ha scritto sul suo profilo Truth Social.Resta comunque una forte incertezza
sulle prospettive future, dato che Stati Uniti e Iran hanno fornito versioni contrastanti su quanto concordato nell'ambito dell'accordo di pace, inclusi elementi chiave come le ispezioni nucleari e il controllo dello Stretto di Hormuz.
Ieri l'Iran e l'Oman hanno annunciato
l'avvio dei lavori per un accordo sui servizi relativi alla navigazione
nello Stretto di Hormuz, compresi "i costi ad essi associati, in conformità con gli standard internazionali". Oggi l'Oman ha detto
che manterrà aperto il passaggio nello stretto di Hormuz per le spedizioni, senza imporre alcun pedaggio, e di aver programmato due rotte temporanee a nord e a sud dell'attuale rotta navigabile, per garantire il passaggio sicuro delle imbarcazioni in transito nella regione.