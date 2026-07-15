Illumia (Tremagi) festeggia 20 anni con 1 milione di clienti e ricavi a 1,14 miliardi

(Teleborsa) - Il gruppo Tremagi, che opera nel mercato dell'energia con il brand Illumia, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 1.137,5 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 907,9 milioni di euro del 2024, con un EBITDA pari a 58,4 milioni di euro e un EBT di 17,2 milioni di euro. A rafforzare il percorso di crescita contribuisce la crescita del 34% dei volumi di energia venduti, sostenuta da una customer base di un milione di utenti.



I risultati raggiunti confermano inoltre gli obiettivi delineati dal Piano Industriale quinquennale, che prevede il proseguimento dell'implementazione della pipeline di impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 100 MW, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il modello di integrazione verticale del Gruppo. Anche nel 2025 continuano infatti gli investimenti operativi lordi per circa 10 milioni di euro in impianti fotovoltaici situati in centro Italia.



"Questo ventesimo anniversario rappresenta un traguardo importante. Dopo vent'anni Illumia conserva l'energia, l'entusiasmo e la capacità di guardare al futuro con ambizione che hanno caratterizzato i suoi primi passi, ma oggi lo fa con la solidità di un gruppo che ha costruito competenze, risultati e una visione industriale di lungo periodo - ha commentato Marco Bernardi, Presidente di Illumia - Siamo cresciuti affrontando uno dei mercati più complessi e dinamici degli ultimi anni, mantenendo però ciò che ci contraddistingue fin dall'inizio: la velocità nel prendere decisioni, l'interpretare ogni limite come un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo e la volontà di mettere sempre al centro le persone e le relazioni. I risultati del 2025 raccontano un'azienda solida che da puro grossista si sta trasformando in una realtà verticalmente integrata che offre indipendenza energetica ai propri clienti".

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