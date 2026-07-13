TSMC, ricavi di giugno in crescita del 68% su anno trainati da domanda di chip AI

(Teleborsa) - TSMC, il maggiore produttore mondiale di semiconduttori su commessa, ha riportato una crescita dei ricavi di giugno del 67,9% su base annua e del 6,2% su base mensile, a 442,68 miliardi di nuovi dollari taiwanesi. Nel primo semestre 2026 i ricavi complessivi hanno raggiunto 2.404,48 miliardi di NT$ (74,99 miliardi di dollari), in crescita del 35,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.



TSMC detiene più del 73% del mercato globale delle pure foundry secondo quanto rilevato da Counterpoint Research nel primo trimestre 2026 e produce semiconduttori per una vasta gamma di applicazioni, dagli smartphone ai sistemi di calcolo AI ad alte prestazioni. Tra i suoi principali clienti ci sono Nvidia, Apple e Advanced Micro Devices.



Secondo quanto riportato da Reuters, la società prevede di aggiungere due nuovi stabilimenti avanzati di packaging chip nello Chiayi Science Park, nel sud di Taiwan. Nella giornata di ieri il ministro taiwanese per la Scienza e la Tecnologia Wu Cheng-wen ha precisato come il primo impianto del sito sia già attivo mentre il secondo dovrebbe entrare in funzione a breve.



TSMC pubblicherà i risultati del secondo trimestre giovedì 16 luglio.

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