DNB Bank, utile in calo del 6% nel 2° trimestre con riduzione del margine d'interesse

(Teleborsa) - DNB Bank, il più grande gruppo norvegese di servizi finanziari, ha registrato un utile netto di 9,8 miliardi di corone norvegesi nel secondo trimestre del 2026, in calo di 621 milioni di corone norvegesi, pari al 6%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano in media 9,85 miliardi di corone, secondo un consensus fornito dalla banca.



"Il livello di attività dell'economia norvegese è elevato e continua a essere robusto nonostante l'incertezza dell'economia globale - afferma la CEO Kjerstin Braathen - Le imprese e le famiglie norvegesi stanno dimostrando una notevole capacità di adattamento. Come banca, contribuiamo fornendo ogni giorno una consulenza di qualità a migliaia di clienti. Riteniamo che i clienti apprezzino il supporto di una solida banca norvegese".



La crescita è proseguita nella gestione patrimoniale, con un aumento dei ricavi del 13,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, sostenuto da un elevato afflusso di clienti e da un incremento dell'attività di risparmio. Il flusso netto ha raggiunto il livello record di 46 miliardi di corone norvegesi nel trimestre, mentre il patrimonio in gestione ha toccato il livello record di 1.782 miliardi di corone norvegesi a fine trimestre.



Il margine di interesse netto, un indicatore chiave che misura i ricavi delle banche derivanti da prestiti e depositi, è sceso a 15,13 miliardi di corone norvegesi nel trimestre, rispetto ai 16,15 miliardi dell'anno precedente.



La quota di ricavi di DNB derivanti da attività della clientela diverse da prestiti e depositi ha continuato ad aumentare nel corso del trimestre. I ricavi netti da commissioni e onorari sono cresciuti del 4,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e del 10,6% rispetto al trimestre precedente ancora.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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