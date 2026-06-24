SK Hynix punta a raccogliere 29 miliardi di dollari con la quotazione negli USA
(Teleborsa) - SK Hynix prevede di raccogliere 45.450 miliardi di won (29,4 miliardi di dollari) con una storica quotazione negli Stati Uniti, mentre le aziende lungo la catena di fornitura dell'intelligenza artificiale si affrettano ad aumentare la capacità produttiva per soddisfare la domanda di chip di memoria.
L'operazione potrebbe rientrare tra le cinque maggiori offerte pubbliche iniziali di sempre, paragonabile all'IPO da record di Saudi Aramco del 2019, secondo i dati raccolti da Bloomberg.
SK Hynix prevede di iniziare le negoziazioni il 10 luglio, secondo quanto riportato in un documento depositato mercoledì presso le autorità di regolamentazione.
Secondo i dati di Counterpoint Research, nel quarto trimestre del 2025 SK Hynix deteneva il 57% della quota di mercato globale in termini di fatturato.
Secondo quanto riportato nella documentazione depositata presso le autorità di regolamentazione, l'azienda intende utilizzare i proventi per la costruzione di nuovi impianti e l'acquisto di macchine per la litografia a ultravioletti estremi.
Una quotazione negli Stati Uniti darebbe a SK Hynix accesso a una nuova platea di investitori e la potrebbe aiutare a ridurre il divario di valutazione rispetto ai suoi concorrenti, come successo per il produttore taiwanese di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).
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