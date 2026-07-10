In forte rialzo la Borsa di Tokyo, brilla Seul galvanizzata da SK Hynix

(Teleborsa) - Seduta di guadagni per le principali borse asiatiche, in scia ai segnali di una possibile apertura diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Brilla la borsa della Corea del Sud dove le azioni di SK Hynix hanno esteso i guadagni dopo che il produttore sudcoreano di chip di memoria ha fissato il prezzo della sua storica offerta di American Depositary Receipt (ADR) negli Stati Uniti, completando uno dei più grandi collocamenti azionari esteri mai realizzati da un’azienda asiatica e confermando il continuo interesse degli investitori per i leader dell’infrastruttura di intelligenza artificiale.



Giornata di forti guadagni per Tokyo , con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,57%; sulla stessa linea, avanza con forza Shenzhen, che continua gli scambi al 3,50%. Positivo Hong Kong (+1,37%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+4,62%). Buona la prestazione di Mumbai (+1,03%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo Sydney (+0,32%).



Contenuto ribasso per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra una flessione dello 0,41%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato -0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Venerdì 10/07/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,1%)



Martedì 14/07/2026

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)



Mercoledì 15/07/2026

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (preced. 8,7%)

04:00 Cina: PIL, trimestrale (preced. 1,3%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,6%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 4,5%).

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